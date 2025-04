Secoloditalia.it - Briatore, l’amico di Trump: “Donald non mollerà sui dazi: Meloni è la vera leader Ue, con lei l’Italia è rispettata”

Flavio, chelo conosce bene, invita il mondo a non farsi troppe illusioni sui. “Può fare delle mosse tattiche, maè un treno. Quando si muove non lo fermi. E se gli vai contro ti travolge. La decisione di rinviare tutto di 90 giorni dimostra che fa sul serio. Ragiona, medita, usa il metodo dello stop and go”, dice al “Giornale” l’imprenditore italiano. Che spende parole molto importanti sul governo italiano e sulla premier Giorgiaprevede le mosse die lodadellaL’Europa? “Dovrebbe essere unita e sedersi al tavolo e fare delle proposte di negoziato. Cercare di trovare il compromesso. E poi scegliere qualcuno che la rappresenti. Se invece ogni Stato negozia per conto suo, la forza degli europei diminuisce”.? “In Europa è laindiscussa.