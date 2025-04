Pd | Parco abbandonato in pieno centro

Parco abbandonato in pieno centro! Queste immagini parlano da sole. Siamo nel cuore del centro storico di Arezzo, in un Parco giochi che dovrebbe essere un luogo sicuro, accogliente e curato per i nostri bambini”, è la denuncia di Manuela Pisaniello, segreteria PD Arezzo delega welfare e inclusione. “Invece troviamo scivoli pieni di scritte vandaliche, strutture danneggiate e, cosa ancora più grave, pavimentazioni sconnesse che rappresentano un serio pericolo per i più piccoli. Una situazione inaccettabile, figlia dell’abbandono e dell’inerzia dell’amministrazione attuale, che continua a ignorare le esigenze delle famiglie e dei cittadini. È necessario un intervento concreto e non solo promesse, servono manutenzione costante, controlli, cura del bene comune. Lanazione.it - Pd: “Parco abbandonato in pieno centro” Leggi su Lanazione.it Arezzo, 11 aprile 2025 – “Unin! Queste immagini parlano da sole. Siamo nel cuore delstorico di Arezzo, in ungiochi che dovrebbe essere un luogo sicuro, accogliente e curato per i nostri bambini”, è la denuncia di Manuela Pisaniello, segreteria PD Arezzo delega welfare e inclusione. “Invece troviamo scivoli pieni di scritte vandaliche, strutture danneggiate e, cosa ancora più grave, pavimentazioni sconnesse che rappresentano un serio pericolo per i più piccoli. Una situazione inaccettabile, figlia dell’abbandono e dell’inerzia dell’amministrazione attuale, che continua a ignorare le esigenze delle famiglie e dei cittadini. È necessario un intervento concreto e non solo promesse, servono manutenzione costante, controlli, cura del bene comune.

Pd: “Parco abbandonato in pieno centro”. Inaugurata e abbandonata la pista di pump track di Zanni, Giampietro (Pd): "Giusto il tempo della campagna elettorale". Degrado e abbandono di rifiuti. Il Pd critica l’amministrazione Gasperini. Parco Volusia: negli anni ’90 salvato da cemento e speculazione, oggi arreso all’abbandono. Lo scempio al parco Chico Mendez: drogati e siringhe sporche di sangue gettate dove capita. Napoli, via Biagio Miraglia all'Arenaccia riapre dopo vent'anni: era una maxi discarica. Ne parlano su altre fonti

Pd: “Parco abbandonato in pieno centro” - Arezzo, 11 aprile 2025 – “Un parco abbandonato in pieno centro! Queste immagini parlano da sole. Siamo nel cuore del centro storico di Arezzo, in un parco giochi che dovrebbe essere un luogo sicuro, ... (lanazione.it)

Degrado e abbandono di rifiuti. Il Pd critica l’amministrazione Gasperini - Abbandono di rifiuti di ... "Si va dal fosso pieno di liquame e rifiuti della via Vecchia di Pontedera, zona di congiunzione tra il parco urbano e l’argine del fiume Cascina, di fronte la ... (msn.com)

Ameli (Pd) attacca: “Ad Ascoli un gioiello sanitario abbandonato al degrado” - Il capogruppo Pd in Consiglio comunale ... sanità non può essere sinonimo di abbandono. Penso che il prossimo governo regionale debba farsi carico di questa esigenza, con la riqualificazione della ... (picenonews24.it)