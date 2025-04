Secoloditalia.it - «L’Italia è bellezza e rinnovamento: ecco il nostro conservatorismo futurista». Parla Alessandro Giuli

A che punto sono i cantieri di questa Na(rra)zione “differente” su cui la destra si gioca una parte determinante del proprio mandato e del proprio futuro? Siamo ormai a due anni e mezzo di governo e partendo proprio da questo tema– ministro della Cultura che il nodo dell’egemonia post-gramsciana lo ha affrontato da saggista e lo declina oggi gestendo il delicatissimo dicastero di via del Collegio romano – ha scelto il Secolo d’Italia per un’intervista a tutto campo che parte da un dato di verità riguardante l’entità della sfida: «È veramente la prima volta da quando esiste la Repubblica Italiana che la destra viene messa alla prova della gestione della cultura, quindi io dico spesso “siamo degli esordienti molto ben preparati”. Dobbiamo essere all’altezza di una grande responsabilità, ma il dato strategico – e in questo risiede l’intuizione, una delle grandi intuizioni di Giorgia Meloni – sta nel fatto che una destra definita dagli avversari come subalterna, una destra concepita come mercantilista, così legata alla narrazione un po’ caricaturale del berlusconismo per cui è tutto spettacolo, in realtà alla prova dei fatti ha voluto investire proprio nel mare grande della cultura».