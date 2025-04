Def crescita Pil dimezzata nel 2025 al +06% nel 2026 e 2027 al +08% Italia in stagnazione

2025. Il ministro dell'Economia ha asserito che anche misure come il taglio dell'Irpef per il ceto medio restano in forse. Tutte le decisioni "saranno tarate sul contesto" Il governo dà il via libera al Def, il documento di Economia e Fin Ilgiornaleditalia.it - Def, crescita Pil dimezzata nel 2025 al +0,6%, nel 2026 e 2027 al +0,8%, Italia in stagnazione Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Def. Il ministro dell'Economia ha asserito che anche misure come il taglio dell'Irpef per il ceto medio restano in forse. Tutte le decisioni "saranno tarate sul contesto" Il governo dà il via libera al Def, il documento di Economia e Fin

