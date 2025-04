La visita di Macron in Egitto tra retorica umanitaria e interessi geopolitici

La visita del presidente francese Emmanuel Macron in Egitto, ammantata di retorica umanitaria e presentata come sforzo diplomatico per risolvere la crisi di Gaza, nasconde, come spesso accade, un intricato reticolo di calcoli geopolitici ed interessi economici che poco hanno a che fare con le reali necessità della popolazione palestinese. Il fulcro formale del viaggio, il sostegno al "piano egiziano" per la ricostruzione di Gaza, enfaticamente definito "cruciale" da Macron durante i colloqui con il presidente Abdel Fattah al-Sisi, non è altro che la facciata presentabile di una ben più articolata manovra francese tesa a riconquistare posizioni in un Mediterraneo orientale dove l'influenza di Parigi si va progressivamente erodendo. Dietro le dichiarazioni ufficiali si nascondeva un duplice gioco tra la Francia, ansiosa di ritrovare un ruolo da protagonista in un'area dove la competizione con potenze come Turchia, Russia e Cina si fa sempre più serrata, e l'Egitto, abile nel trasformare la propria posizione geografica in una leva negoziale, presentandosi come interlocutore imprescindibile per chiunque voglia avere voce in capitolo sul futuro di Gaza.

