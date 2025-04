Unlimitednews.it - Federbeton, Gallini “Filiera cemento driver di crescita per il Paese”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Nel 2024 nonostante l’incertezza del quadro macroeconomico, il settore in Italia ha avuto unastimata intorno all’1-2%. Ci sono dinamiche diverse all’interno di questo risultato: abbiamo visto un rallentamento del settore privato mentre laè stata principalmente sostenuta dai lavori pubblici. I progetti supportati dal Pnrr stanno dando risultati positivi che compensano il calo del privato. Una notizia positiva è che stiamo assistendo allo sviluppo di progetti in tutto il, dal Trentino alla Sicilia”. Lo afferma Stefano, presidente di, associazione dellaitaliana del, clinker e calcestruzzo, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.“Rappresentiamo più di 2.600 aziende, oltre 13 miliardi di fatturato e 36.