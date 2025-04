Cairo non venga a Superga il 4 maggio lei non si accosta neppure lontanamente ai valori del Grande Torino

Cairo, non venga a Superga il 4 maggio, lei non si accosta neppure lontanamente ai valori del Grande Torino”La protesta dei tifosi del Torino che hanno inviato a Cairo una lettera in cui gli chiedono di non accostarsi a Superga il prossimo 4 maggio in occasione della commemorazione dell’incidente aereo che pose fine al Grande Torino.Ne scrive ovviamente La Stampa:«Le chiediamo di non salire a Superga il prossimo 4 maggio». Mancano tre settimane al momento più sacro di ogni tifoso granata, ma quest’anno le previsioni insieme all’immancabile pioggia indicano anche possibili turbolenze. Sono quelle di una piazza che se da una parte ha fatto sbocciare l’amore con il gruppo di Vanoli dopo la crisi di nervi avuta con il predecessore Juric (nonostante la classifica sia pressapoco sempre la stessa), dall’altra non ha perdonato al patron Urbano Cairo la cessione di Bellanova a fine agosto. Ilnapolista.it - “Cairo, non venga a Superga il 4 maggio, lei non si accosta neppure lontanamente ai valori del Grande Torino” Leggi su Ilnapolista.it , nonil 4, lei non siaidel”La protesta dei tifosi delche hanno inviato auna lettera in cui gli chiedono di nonrsi ail prossimo 4in occasione della commemorazione dell’incidente aereo che pose fine al.Ne scrive ovviamente La Stampa:«Le chiediamo di non salire ail prossimo 4». Mancano tre settimane al momento più sacro di ogni tifoso granata, ma quest’anno le previsioni insieme all’immancabile pioggia indicano anche possibili turbolenze. Sono quelle di una piazza che se da una parte ha fatto sbocciare l’amore con il gruppo di Vanoli dopo la crisi di nervi avuta con il predecessore Juric (nonostante la classifica sia pressapoco sempre la stessa), dall’altra non ha perdonato al patron Urbanola cessione di Bellanova a fine agosto.

