Mistermovie.it - Notte di Passione al Privé: Manila e Stefano Celebrano l’Amore a ‘The Couple’

Leggi su Mistermovie.it

Sei pronto a scoprire cosa è successo nell'ultima puntata di 'The Couple'? La competizione si fa sempre più intensa, ma l'amore trionfa!, la coppia affiatata, hanno vinto una prova speciale e il premio è. da sogno!Il Premio che Scalda i Cuori diNazzaro eOradei: Una Fuga Romantica a 'The Couple'Dopo aver superato la prova di affinità,si sono aggiudicati unaindimenticabile nel. Immagina un ambiente lussuoso, con idromassaggio, spumante e luci soffuse. Il setting perfetto per celebrare il loro amore!In questo angolo di paradiso, i due si sono dedicati un brindisi carico di significato.ha espresso la forza del loro amore, mentreha brindato alla loro vita insieme e ai progetti futuri. Un momento di pura emozione che li ha avvicinati ancora di più all'obiettivo finale: la cassaforte! Mentre gli Altri Festeggiano.