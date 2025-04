Lanazione.it - “Tanta, buona, preziosa”: l’acqua di Montedoglio vista dai bambini

Arezzo, 11 aprile 2025 – “.” Con queste semplici parole, idella scuola primaria Angelo Valdarnini di Castiglion Fiorentino hanno descrittodi: una risorsa fondamentale per il territorio e le imprese agricole. Con il progetto AMICO CB2, promosso dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, gli alunni hanno vissuto un'esperienza educativa coinvolgente, alla scoperta del lavoro svolto dall’ente per la cura dei corsi d’acqua e, per la prima volta, per la realizzazione e gestione delle infrastrutture irrigue, strategiche per difendere le colture dalla siccità e dai cambiamenti climatici. Protagonisti dell’iniziativa, hanno potuto approfondire il funzionamento dei distretti irrigui, un sistema complesso e spesso invisibile di condotte e maxi tubazioni che attraversa strade, ferrovie, campi e paesi, portandodal grande invaso difino alle singole aziende agricole della Valdichiana.