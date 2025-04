Sport.quotidiano.net - Civitanovese, Passalacqua: "Con Bugiardini per la salvezza a tutti i costi"

"Il nuovo allenatore ci sta trasmettendo la giusta carica per unache vogliamo raggiungere a". Marco, vicecapitano della, parla con consapevolezza di un finale di stagione in cui "davvero non sarà più possibile sbagliare. Se – aggiunge il difensore centrale – era così già alcune settimane fa, figuriamoci ora che mancano 4 gare alla fine".è il primo giocatore dellaa parlare dopo quasi tre mesi in cui solo il patron Profili aveva fatto qualche eccezione ad un silenzio stampa indetto per "isolare la squadra da tutte le pressioni esterne". Tuttavia, dopo il match di domenica scorsa contro il Termoli, il vertice societario ha deciso di interrompere il divieto. Lunedì è stato lo stesso Profili a parlare, difendendo il proprio operato dagli attacchi dei tifosi, poi è toccato al nuovo tecnico Luigi, per presentarsi.