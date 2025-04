Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Catanzaro: le probabili formazioni

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Obiettivi diversi per le due squadre con i toscani che vogliono avvicinarsi alla salvezza. mentre i calabresi vogliono blindare la propria posizione in ottica play-off.si giocherà sabato 12 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREPer i toscani questa sfida è molto importante, dal momento che in caso di vittoria potrebbero ambire ai playoff, distanti sei punti, ma soprattutto metterebbero una bella ipoteca sulla salvezza. La squadra di Calabro è in un buon momento, essendo reduce da due pareggi, contro Cittadella e Sudtirol, e una vittoria con il Bari.I calabresi sono chiamati a reagire dopo un mese costellato da due sconfitte, due pareggi e una sola sconfitta.