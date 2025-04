Lettera43.it - Meloni incontra Trump, il consigliere Usa: «La premier prometta il 5 per cento del Pil alla difesa»

Giorgiail 17 aprile volerà a Washington in un clima più disteso, complice la tregua di 90 giorni sui dazi, anche se resta l’ombra delle critiche di Donaldagli europei «parassiti». Tuttavia Paolo Zampolli,di lunga data die oggi inviato per le partnership globali, ha cercato di rassicurare circa l’umore del presidente americano nei confronti dell’Italia: «parlerà con laitaliana con umiltà, nella speranza di trovare una visione comune sul futuro della Nato e sulla pace in Ucraina», ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. Zampolli, in contatto con i consiglieri per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, sostiene cheintenda separare le vicende ucraine dNato: «Penso che il presidente voglia tenere nettamente distinte le questioni della Nato e del suo articolo 5 da quelle sull’Ucraina.