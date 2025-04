Lanazione.it - “Viaggio intorno ai Tarocchi”: si conclude il ciclo di conferenze all’Associazione Archeosofica

Arezzo, 11 aprile 2025 – SiSABATO 12 aprile ildi quattro incontri sull’affascinante e per certi versi misterioso mondo dei “”, organizzato dalla sede di Arezzo dell’Associazione, in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola) con la conferenza dal titolo “ai”. A questo ultimo appuntamento della serie saranno presenti tutte le relatrici e i relatori autori di questa interessante ricerca: i “”, in sintesi, non sono solo delle “carte” con le loro figure colorate e i loro simboli alchemici, ma sono una via, un vero “” che può essere percorso anche oggi da ciascuna persona interessata. Ma come in ogni nuovo inizio, è bene avere chiaro il programma prima della partenza: come si deve disporre chi inizia questa “via dei”? Come dovrà procedere, da dove dovrà passare? E ancora: come capirà quando mettersi in strada per una nuova tappa? Cosa dovrà fare e con quali strumenti si aiuterà? E soprattutto, qual è la sua meta, lo scopo ultimo della Via dei? In questo ultimo incontro, che avrà inizio come sempre alle ore 17,00, con ingresso libero e gratuito, proveremo a uscire dalle millenarie rappresentazioni del Libro di Thot per trarne alcune utili indicazioni operative.