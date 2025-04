Scienza, da rifiuti e ceneri vulcaniche nuovi fertilizzanti biologici.

Leggi su Ildenaro.it

Realizzarebioutilizzandourbani, scarti agroalimentari e. E’ l’obiettivo del progetto europeo Land che Enea presenta a Ecomed, la manifestazione di riferimento per la Sicilia e il Mediterraneo nel campo delle tecnologie ambientali e dei sistemi energetici (Catania, 15-17 aprile). Enea sarà presente alla fiera catanese con uno stand e un calendario di convegni tematici dedicati ai temi dell’economia circolare, della simbiosi industriale e della risorsa idrica. Per il progetto, Enea sviluppera’ una piattaforma web di simbiosi industriale che servira’ a semplificare la gestione dei diversi residui e a favorirne l’utilizzo nella produzione di bio. “Il progetto Land punta a rispondere a questa sfida recuperando nutrienti preziosi daie sottoprodotti agricoli, forestali, industriali e urbani, contribuendo cosi’ non solo alla riduzione degli scarti, alla sicurezza alimentare, all’agricoltura sostenibile ma anche alla creazione di un mercato europeo di bio, considerato che gran parte di questi prodotti proviene da importazioni estere”, spiega la referente Enea del progetto, Antonella Luciano, ricercatrice del laboratorio Strumenti per la sostenibilita’ e circolarita’ di sistemi produttivi e territoriali.