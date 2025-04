Mistermovie.it - Michael B. Jordan si lancia nell’horror con The House of Last Resort: il nuovo film dopo Sinners

B.ha appena ufficializzato il suo prossimo progetto nel genere horror: si tratta di Theof, adattamento cinematografico del romanzo pubblicato nel 2024 da Christopher Golden, autore già noto nel panorama horror internazionale.B.e ilprogettoIl 18 aprile uscirà al cinema, doveinterpreta due fratelli gemelli, Smoke e Stack, coinvolti in una storia di possessione e misteri nella loro città natale. Ma già si guarda oltre: con Theof, l’attore espande il suo impegno anche dietro le quinte, partecipando come produttore attraverso la sua casa di produzione, la Outlier Society.Un horror ispirato a vicende realiLa trama delparte da uno spunto ben noto in Italia: le case vendute a un euro nei borghi a rischio spopolamento.