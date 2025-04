Primi Ciak di A Testa Alta la Nuova Fiction con Sabrina Ferilli prossimamente su Canale5

Primi Ciak di A Testa Alta. Sabrina Ferilli sta per tornare su Canale5 con una storia di una donna che deve lottare per difendere se stessa e suo figlio da un terribile scandalo. Comingsoon.it - Primi Ciak di A Testa Alta, la Nuova Fiction con Sabrina Ferilli prossimamente su Canale5 Leggi su Comingsoon.it Sono cominciati idi Asta per tornare sucon una storia di una donna che deve lottare per difendere se stessa e suo figlio da un terribile scandalo.

A testa alta, la nuova serie Mediaset con Sabrina Ferilli. Testa o croce?, il nuovo film di Rigo de Righi e Zoppis a Cannes 2025. LA GRANDE PASQUA DEL CENTRO COMMERCIALE TREMESTIERI: PRELUDIO DEI FESTEGGIAMENTI DEL VENTENNALE. “Testa o Croce?”. Ciak, si gira tra Sabaudia e San Felice Circeo. Box Office 13 gennaio, Io sono la fine del mondo in testa. Battuti a Napoli i primi ciak di Je so' pazzo, il film sulla vita di Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Ne parlano su altre fonti

Primi Ciak di A Testa Alta, la Nuova Fiction con Sabrina Ferilli prossimamente su Canale5 - Sono cominciati i primi ciak di A Testa Alta. Sabrina Ferilli sta per tornare su Canale5 con una storia di una donna che deve lottare per difendere se stessa e suo figlio da un terribile scandalo. (comingsoon.it)

Primi ciak per ‘A testa alta’ la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli - In questi giorni a Roma sono iniziate le riprese della nuova serie con la Ferilli che andrà in onda prossimamente sulle reti Mediaset ... (golssip.it)

Battuti a Napoli i primi ciak di Je so’ pazzo, il film sulla vita di Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Caiazzo - L'attore di Mare Fuori e Storia della mia famiglia ha preso lezioni di chitarra ed è ingrassato venti chili L'articolo Battuti a Napoli i primi ciak di Je so’ pazzo, il film sulla vita di Pino Daniele ... (msn.com)