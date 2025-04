Calciomercato.it - Lascia subito la Juventus: “L’ha già comunicato al club”

Leggi su Calciomercato.it

Si è ribaltata la situazione in casa Juve: adesso il futuro in bianconero è in bilico e le strade potrebbero separarsi a fine stagioneL’arrivo in panchina di Igor Tudor ha portato nuova linfa allae rilanciato le ambizioni della squadra bianconera per un posto tra le prime quattro del campionato.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itIl tecnico croato è chiamato a conquistare il pass per la prossima Champions League, alimentando inoltre le chance di permanenza alla guida della ‘Vecchia Signora’ anche per il futuro. L’obiettivo europeo è fondamentale anche per le strategie sul mercato estivo, con la dirigenza della Continassa che visto il periodo delicato in campo ha messo in stallo alcune trattative relative ai giocatori per il momento in prestito sotto la Mole. Se Giuntoli prossimamente discuterà con il Paris Saint-Germain per la conferma di Kolo Muani, si è complicata invece la situazione sulla permanenza alla Juve di Francisco Conceicao.