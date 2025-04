Aprile di appuntamenti a Casa Bruschi

Aprile 2025 – Il mese di Aprile offre molte occasioni per visitare la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Venerdì 11 Aprile alle 21, in programma nell’ambito della XX edizione del Festival Musicale Internazionale, il concerto con il pianista ucraino Roman Lopatynskyi, vincitore del primo premio al concorso internazionale “George Enescu 2024” di Bucarest e ambasciatore musicale del suo paese, che presenterà un programma dedicato ai capolavori musicali della cultura mitteleuropea con brani di Johannes Brahms, Béla Bartok e Robert Schuman. Sabato 12 Aprile alle 16 è previsto un nuovo appuntamento per i visitatori più giovani e le loro famiglie: un percorso didattico che preannuncia il periodo pasquale invitando A CACCIA DI UOVA. Tutti pronti. Lanazione.it - Aprile di appuntamenti a Casa Bruschi Leggi su Lanazione.it Arezzo, 112025 – Il mese dioffre molte occasioni per visitare laMuseo dell’Antiquariato Ivan, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Venerdì 11alle 21, in programma nell’ambito della XX edizione del Festival Musicale Internazionale, il concerto con il pianista ucraino Roman Lopatynskyi, vincitore del primo premio al concorso internazionale “George Enescu 2024” di Bucarest e ambasciatore musicale del suo paese, che presenterà un programma dedicato ai capolavori musicali della cultura mitteleuropea con brani di Johannes Brahms, Béla Bartok e Robert Schuman. Sabato 12alle 16 è previsto un nuovo appuntamento per i visitatori più giovani e le loro famiglie: un percorso didattico che preannuncia il periodo pasquale invitando A CACCIA DI UOVA. Tutti pronti.

