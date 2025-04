Hanno chiamato anche lei Isola dei Famosi tra i naufraghi la sorpresa sexy della tv

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lo staff de L’deisi è rimesso in moto con largo anticipo e, dicono, da diverse settimane, i telefoniproduzione squillano incessantemente. Tuttavia, a giudicare dalle indiscrezioni cheiniziato a circolare, sembra che quest’anno i vertici Mediaset, sotto la supervisione di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso di contenere ulteriormente il budget dedicato ai cachet dei concorrenti. Le trattative in corso, infatti, coinvolgono nomi meno altisonanti rispetto alle edizioni passate, ma non per questo privi di interesse per il pubblico.Tra le donne che potrebbero sbarcare in Honduras troviamo la tennista Camila Giorgi, spesso al centro dell’attenzione mediatica per il suo stile fuori dal campo, e Delia Duran, nota al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.