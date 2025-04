Borsa | l' Europa apre in rialzo con decisioni Trump su dazi

rialzo, dopo la performance brillante della vigilia e quella contrastata dei listini asiatici. Positivi di future di Wall Street. Sotto i riflettori le mosse di Donald Trump sui dazi e l'impatto sull'andamento della crescita economica. Attesi il discorso di Christine Lagarde all'Eurogruppo e il rating di S&P sull'Italia. Avvio positivo per Francoforte (+1,09%), Parigi (+0,92%) e Londra (+0,73%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in rialzo con decisioni Trump su dazi Leggi su Quotidiano.net Le Borse europee avviano una nuova seduta in, dopo la performance brillante della vigilia e quella contrastata dei listini asiatici. Positivi di future di Wall Street. Sotto i riflettori le mosse di Donaldsuie l'impatto sull'andamento della crescita economica. Attesi il discorso di Christine Lagarde all'Eurogruppo e il rating di S&P sull'Italia. Avvio positivo per Francoforte (+1,09%), Parigi (+0,92%) e Londra (+0,73%).

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,98%. Il primo indice Ftse Mib a 34.613 punti - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,98% a 34.613 punti. In avvio corrono Nexi e Stm (+2%). In luce Intesa e Campari (+1,7%). In calo Snam (-0,6%). (ansa.it)

Borsa oggi 9 aprile: tonfo per tutta l’Europa nel giorno dei dazi, shock a Piazza Affari dove nessun titolo è in rialzo – DIRETTA - Milano in rosso come le altre piazze europee dove domina il nervosismo nel giorno in cui entrano in vigore i dazi Usa - Segui la DIRETTA • MERCATI Trump mette i listini ko, ecco perché ora fa paura an ... (msn.com)