Il primo sciopero del 2025 è un flop, Landini incassi il fallimento. Tutti i dati

“Unildelindetto nel settore dei trasporti”. Lo afferma il Codacons e non il ministro Salvini . Venerdì 10 gennaio doveva vedere incrociare le braccia i lavoratori dei trasporti e quelli del comparto scuola in tutta Italia, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Per quanto riguarda la protesta nei trasporti il Codacons parla di “con bassissime adesioni e nessuna interruzione dei servizi”. Il‘venerdì nero’ dell’anno “si è rivelato agli effetti un, con il trasporto pubblico rimasto regolare nelle principali città; dove bus, tram e metro hanno continuato a garantire le corse. E nessuna interruzione è stata registrata sul fronte del trasporto ferroviario. Da nord a sud Italia i disagi per gli utenti sono stati minimi, e le adesioni alla serrata ben al di sotto delle aspettative dei sindacati”, dice il Codacons.