"Ho capito che era arrivato il tempo di seguire un'altra strada". Il professionista che ha lasciato tutto per produrre formaggi

Gli appassionati di, viaggi, due ruote, vino e territorio hanno l'imbarazzo della scelta perché da quest'anno il programma Cheese Hunters è disponibile su più media. Sempre trasmesso su Sky 133 e 415, il popolare format è ora però anche fruibile in streaming online e da oggi in diretta in chiaro sul canale 257 del digitale terrestre, gratis per tutti! Per chi ancora non fosse salito sul sidecar, Cheese Hunters racconta un viaggio alla ricerca diparticolari, artigianali e rari; ma narra anche il territorio e le storie di persone con percorsi unici. Nel primo episodio della prima stagione interamente ambientata in Piemonte, Eleonora e Fiorenzo iniziano la loro cacio-caccia nelle Langhe. Prima tappa, un produttore di robiole che ha coraggiosamente fatto una svolta professionale non convenzionale.