Ilfattoquotidiano.it - ‘Hitler era comunista’, spiega Alice Weidel (AfD). Ma il primo a negarlo era lui stesso

Hitler era comunista: l’ultima “fake history” la dobbiamo ad, leader dell’estrema destra tedesca ora targata Afd. In una surreale conversazione col nuovo campione della destra americana Elon Musk, trasmessa sul social network del multimilionarioha scaricato addirittura Hitler. Queste le sue parole: “Sai cosa ha fatto Adolf Hitler tra le prime cose? Ha limitato la libertà di espressione. Altrimenti non sarebbe riuscito a fare tutto quello che ha fatto. Hitler si definiva e si considerava comunista e socialista. Era un antisemita. Ma l’Afd è il contrario. È un partito conservatore e libertario“. Sarà. Ma Hitler, in realtà, alterò il concetto di socialismo in chiave anti-marxista e, quindi, anti-comunista.“Perché si definisce nazionalsocialista, dal momento che il programma del suo partito è l’antitesi stessa di quello comunemente attribuito al socialismo?”, domanda a Hitler lo scrittore tedesco-americano e simpatizzante nazista, George Sylvester Viereck, in un’intervista pubblicata sulla rivista Liberty il 9 luglio 1932.