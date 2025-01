Golf Team Cup 2025 | GB-Irlanda in vantaggio sull’Europa continentale dopo la prima giornata

Leggi su Sportface.it

LadiCup sorride alla selezione di Gran Bretagna e. Ad Abu Dhabi, nella seconda edizione della sfida modello Ryder (che fornirà preziose indicazioni proprio a Luke Donald), la squadra guidata da Justin Rose è avanti per 3,5 a 1,5 sulla compagine dell’Europa(che difende il titolo conquistato nel 2023) affidata a Francesco Molinari. Il campione 2018 del British Open oggi ha giocato in coppia con l’altro azzurro Matteo Manassero, ma la sfida è stata vinta per 4&2 da Tommy Fleetwood e Aaron Rai. Qualche rimpianto per la formazioneche era riuscita a vincere il primo confronto con i francesi Matthieu Pavon e Romain Langasque, capaci di superare (3&1) Rose e Matt Wallace. Finito in parità il match tra i danesi Thorbjorn Olesen-Niklas Norgaard e i britannici Paul Waring e Matthew Jordan.