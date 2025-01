Lanazione.it - Chiude storica edicola, Aulla perde un altro punto di riferimento. “Tanti sacrifici per nulla”

, 10 gennaio 2025 –di. Dopo 35 anni la titolare Marinella Faleschini, insieme al marito Stefano, ha deciso di gettare la spugna. Per i cittadini della città lunigianese, ma anche per tutta la comunità e per l’informazione, si tratta dell’ennesima perdita. Gli aullesi, infatti, sono stati spesso chiamati in questi ultimi tempi a mettere mano al cassetto dei ricordi. Alcune figure che hanno contribuito a fare la storia del commercio locale, infatti, se ne sono andati, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi adè nato, l’ha vissuta e la abita ancora. Ora arriva la notizia della chiusura delladel centro storico, in via XX Settembre, nei pressi dei giardini Don Guidoni. Qui Marinella Faleschini, con il marito Stefano, ha lavorato per ben 35 anni facendo la gioia dei lettori di giornali, dei collezionisti, dei bambini e mantenendo attivo un servizio fondamentale per la comunità, nonostante tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare.