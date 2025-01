Ilfattoquotidiano.it - Caos a Uomini e Donne, il tronista Michele Longobardi smascherato rischia il posto. Corteggiatrici furiose: “Sei un manipolatore”

Ennesimo scandalo a “”. Questa volta il protagonista è il, che nella puntata in onda il 9 gennaio è statoda una ex corteggiatrice di nome Mary. La ragazza, dopo essere stata eliminata da, ha infatti rivelato alla redazione che loro due si sentivano su Instagram, violando il regolamento del dating show.È andata così:, attraverso un profilo fake, ha intrattenuto conversazioni con Mary e con le dueVeronica e Amal. Se però queste due non avevano capito si trattasse proprio die non sono andate al di là di qualche messaggio (Veronica nemmeno quello, perché non ha dato corda all’utente misterioso), Mary ha capito subito che dietro quel profilo si nascondeva. Sono quindi iniziate delle chat piuttosto fitte con tanto di messaggi e vocali piccanti.