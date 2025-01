Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Ghisolfi bussa ancora all’Inter: occhi su Buchanan

Leggi su Pronosticipremium.com

L’inizio del nuovo anno ha portato una grande ventata di buonumore in casa, che si è imposta 2-0 derby che ha permesso di infilare il terzo risultato utile consecutivo in campionato. I giallorossi torneranno in campo domenica, quando affronteranno in trasferta il Bologna, per cercare un nuovo risultato importante che permetterebbe di accorciareil distacco in classifica rispetto ad una possibile avversaria per l’Europa. Oltre a concentrarsi su quelli che sono gli impegni sul terreno di gioco, i capitolini vivranno un gennaio molto importante in ottica.L’obiettivo disarà infatti quello di rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri, che avrebbe chiesto un paio di nuovi tasselli per poter disputare una seconda parte di stagione di tutt’altro livello rispetto a quella che è stata la prima.