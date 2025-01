3mandatoDe Luca | governo teme elettori

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.35 Sul terzo mandato, "ilha paura degli. Non abbiate paura, date ai cittadini la possibilità di decidere da chi essere governati".Così il governatore della Campania De, dopo che ilha deciso d'impugnare la legge della Regione sul terzo mandato. "Una decisione 'contra personam'.In Veneto il terzo mandato è già in corso", aggiunge. "Io vado avanti, orgoglioso dell'attenzione della premier in questo scenario di conflitti"."Andremo davanti alla Consulta e la decisione sarà smantellata come l'Autonomia differenziata"