Turismo, il dado è tratto. In vigore le nuove regole. La palla passa ai Comuni

Firenze, 9 gennaio 2025 – Entra in, da oggi, il Testo unico deldella Toscana. Votato dal Consiglio regionale dopo una lunga maratona prenatalizia (con il sì di Pd, Iv, M5S, l’astensione della Lega e 2 no di Fdi; assente Forza Italia), il documento è stato pubblicato ieri sul Burt e da oggi può essere applicato, con tutte le novità previste per le attività ricettive e di trasporto, la promozione turistica e i diritti dei viaggiatori. Ma, soprattutto, con il primo (e discusso) tentativo regolamentare gli affitti brevi a fini turistici. Nell’articolo 59, il Testo prevede infatti che ia più alta densità turistica (90 quelli così classificati in Toscana) e tutti i capoluoghi di provincia, possano “con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve”.