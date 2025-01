Tpi.it - Tolo Tolo: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming deldi Checco ZaloneQuesta sera, giovedì 9 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondadel 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone e prodotto da Pietro Valsecchi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaPierfrancesco Zalone, detto Checco, è un giovane disoccupato pugliese che, non volendo ricevere il reddito di cittadinanza, decide di crearsi un lavoro tentando di introdurre la cultura del sushi nella sua terra d’origine, Spinazzola, luogo in cui la gastronomia è dominata da piatti a base di carne, in cui apre un improbabile ristorante giapponese chiamato Murgia & Sushi. Il progetto si risolve nel più completo fallimento, in quanto ad appena un mese dall’apertura Checco viene travolto dai debiti, con il fisco che gli pignora il locale e lo costringe alla chiusura; per sfuggire ai creditori, il protagonista scappa in Africa, dove trova lavoro come cameriere in un lussuoso villaggio turistico del Kenya.