Tenta di rapire bimba di 5 anni il racconto della madre | Salva grazie ad alcune persone

Trema ancora la vocedonna di 28che, lo scorso 2 gennaio, ha vissuto l’incubo delto sequestrofiglia di soli 5. Un uomo di 35, Giuseppe Lamanuzzi, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dopo aver cercato dila bambina in via Michele de Napoli, a Bari.La, ancora sotto shock, ha ricostruito i drammatici momenti vissuti, rivelando dettagli agghiaccianti sulla freddezza e la precisione con cui l’uomo ha pianificato il suo gesto.“Mi stava seguendo da tempo”“Mi sono accorta che mi stava seguendo già in via Lattanzio, intorno alle 14.30. I carabinieri hanno poi confermato che mi pedinava da via Amendola“, ha raccontato la donna. L’uomo, per non destare sospetti, aveva anche finto di suonare un campanello.Nonostante il disagio crescente, laaveva cercato di tranquillizzarsi entrando in un bar di fiducia.