Ilgiorno.it - Rifiuti rimossi posteggio ripulito

Leggi su Ilgiorno.it

e messo in sicurezza il parcheggio di via Marcora, che era stato ridotto a una discarica abusiva. Si è concluso l’intervento anti-degrado promosso dal Comune con l’obiettivo di ridare dignità all’area di sosta situata alle spalle di via Di Vittorio, presa di mira da incivili che ne avevano compromesso il decoro e la fruibilità attraverso il reiterato abbandono didi ogni genere. Il programma varato dall’ente locale è partito lo scorso autunno con gli interventi di manutenzione del verde: taglio dell’erba, potatura e sistemazione dei filari. Successivamente si è proceduto alla pulizia integrale dell’area, dalla quale sono statitutti iabusivi. Ancora. Per prevenire ulteriori abbandoni, in prossimità dell’ingresso del parcheggio sono stati installati portali che limitano l’accesso a veicoli di altezza inferiore ai 2 metri.