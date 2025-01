Oasport.it - Puppo: “Non credo in una squalifica di Sinner. Lo vedo arrabbiato: se sta bene, è difficile da fermare”

Giornata di analisi in una nuova puntata di TennisMania in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il sorteggio del tabellone principale degli Australian Open 2025 ha definito il percorso di giocatori e giocatrici presenti. Darioha dato degli spunti interessanti relativamente ai temi d’attualità che nelle ultime giornate hanno caratterizzato la routine tennistica.Il collega di Eurosport è partito col definire con poche parole l’agire di Nick Kyrgios, ormai quasi ossessionato dalla figura di Jannik: “Mi sembra chiaro che ormai la sua motivazione sia quella di avere un seguito, meglio proprio non parlarne. Certo che se lui si metta a fare il moralizzatore.“.Estendendo il discorso al percorso degli italiani, la riflessione è la seguente: “Veniamo da un 2024 clamoroso e io mi aspetto anche un minimo assestamento, al di là di Jannikche è un po’ un discorso a parte.