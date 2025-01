Lettera43.it - Nyt: «Trump è infastidito da Musk»

Che sia già finito l’idillio tra Donalde Elon? Lo sostiene il New York Times, scrivendo che il presidente Usa eletto si è lamentato, in privato, dell’invadenza dell’uomo più ricco del mondo, il quale (oltre a essersi stabilito a Mar-a-Lago) è intervenuto su tutte decisioni più importanti relative alla prossima amministrazione statunitense, facendo pressioni a favore dei suoi amici nella Silicon Valley. «Due tigri non possono vivere sulla cima della stessa montagna», hanno detto al Nyt fonti vicine al tycoon, che avrebbe descritto il patron di Tesla e SpaceX come «onnipresente e invasivo».Elontra Donalde JD Vance (Getty Images).Tutto ciò viene ‘favorito’ da una circostanza, ovvero dal fatto che – sempre secondo il New York Times –dalla vittoria elettorale di The Donald risiede in un cottage da 2 mila dollari a notte nel resort del tycoon a Mar-a-Lago, a poche centinaia di metri dalla residenza principale.