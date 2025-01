Sport.quotidiano.net - NUOTO, brilla la squadra di loreto in coppa. Splendida Nandi Ars

Arsalla fase regionale dellaCaduti di Brema di. Il 2024 si è chiuso nel migliore dei modi, per i giovani nuotatori loretani, che hanno ottenuto un risultato storico, trionfando nella prestigiosaCaduti di Brema nella vasca di Ascoli Piceno. Grazie a questo risultato, laloretana ha vinto la serie B nazionale (a squadre) ed è stata incoronata come la più forte delle Marche. La competizione ha una formula che prevedeva per le società la possibilità di schierare un solo atleta in ogni specialità. Alla fine il sodalizio loretano ha registrato il primo posto nella classifica generale combinata – che non fa classifica, a livello nazionale, ma che dimostra la qualità della performance dellaArs –, arrivando davanti al Team Marche e alla Fanum Fortunae