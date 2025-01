Donnapop.it - Niente da fare, Sonia Bruganelli non vuole mollare Bonolis: ecco l’ultima trovata della produttrice

La storia d’amore frae Paoloè sempre stata chiacchieratissima: la coppia, seppur longeva, ha sempre rappresentato un esempio alternativo alle classiche famiglie dello spettacolo.Lanon ha mai nascosto di dormire in una camera separata da quella di suo marito, oggi ex, e – a un certo punto – ha ammesso addirittura di aver comprato una casa adiacente a quella del famoso conduttore e di essersi trasferita. Dopo insistenti rumors, comunque,e Paolo hanno annunciato la loro separazione.Ora, però, il noto volto di spettacolo se la sta vedendo con un altro divorzio, questa volta professionale: frae Lucio Presta – suo storico manager – è finita. Ma perché? L’agente dei Vip e lo showman si sono salutati, pare per sempre, dopo ben 35 anni di collaborazione.