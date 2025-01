Meloni parla con Erdogan di Siria e MO

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.45 La presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto una conversazione telefonica col presidente turco Recep Tayyipcol quale hato della "situazione in Medio Oriente e in particolare in, a un mese dalla caduta del regime di Assad", come riferisce una nota di Palazzo Chigi. "I due leader hanno reiterato l'auspicio che la transizione in corso sia pacifica e inclusiva, che assicuri pienamente l'integrazione di tutte le componenti della societàna e che possa contribuire alla stabilità regionale".