Tpi.it - Libano: il Parlamento elegge un nuovo presidente della Repubblica dopo due anni. Ecco chi è il generale Joseph Aoun

Leggi su Tpi.it

chi è ildelIldi Beirut ha eletto ildel, colmando un vuoto istituzionale durato oltre duee due mesi.Il comandante in capo dell’esercito di Beirut, che ha ottenuto 99 voti, succede così a Michel(con cui non è imparentato), che aveva concluso il suo mandato il 31 ottobre 2022. Si tratta del quinto comandante dell’esercito nella storia dela diventare capo dello Stato, il quarto consecutivo.Il, appoggiato dal gruppo armato sciita Hezbollah e dei suoi alleati, tra cui Amal e il Movimento Patriottico Libero (CPL), è stato eletto solo al secondo turno delle consultazioni tenute oggi in, avendo raccolto “solo” 71 voti nel primo giro di votazioni, che prevedevano una maggioranza dei due terzi dei 128 deputati.