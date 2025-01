Lettera43.it - L’IA potrebbe mettere a rischio 200 mila posti di lavoro a Wall Street

Le grandi banche diro ridurre fino a 200dinei prossimi 3-5 anni con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, un cambiamento che riguarda principalmente compiti oggi svolti da operatori finanziari. Secondo una ricerca di Bloomberg, l’adozione delportare a una diminuzione del 3 per cento della forza, con l’industria bancaria globale adi tagli significativi, specialmente nei settori del back office, middle office e operazioni.Entro il 2027 si prevede chepossa incrementare i profitti delle banche del 12-17 per centoAnche il servizio clientisubire trasformazioni, con l’introduzione di assistenti virtuali per la gestione delle interazioni. Sebbene i tagli di 200disiano una realtà prevista, l’intelligenza artificiale non porterà necessariamente alla sparizione completa di ogni singolo posto.