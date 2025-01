Iodonna.it - Lea Zajac de Novera, oggi 98 anni, arrivò nel '43 nel campo di concentramento Auschwitz-Birkenau

Leggi su Iodonna.it

Buenos Aires, 7 gen. (askanews) -“Lea, corri!”. Sono le ultime parole che sentì dire da sua madre all’arrivo neldidi. La sopravvissuta all’Olocausto, Leade98, in una lunga intervista ad Afp nella sua casa a Buenos Aires, racconta di quel giorno in cui perse l’intera famiglia, mentre il 27 gennaio ricorre l’80esimoversario della liberazione dei campi nazisti. Leggi anche › Su La7 Andrea Purgatori racconta Edith Bruck, la scrittrice sopravvissuta ad“Mi gridò ‘Lea, corri!’. E vidi mia zia correre. Le corsi dietro. Non mi avevano selezionato perché non avevo ancora compiuto 18e non potevo essere spedita aldi lavoro.