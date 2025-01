Thesocialpost.it - Kate Middleton compie 43 anni: la foto da modella la dedica appassionata di William

Leggi su Thesocialpost.it

Non era difficile immaginare che sarebbe stato un compleanno speciale., Principessa di Galles,oggi, 9 gennaio, 43, e mai auguri di buon compleanno sono stati così sentiti. Lo scorso anno è stato segnato da momenti difficili per lei: a gennaio 2024, l’intervento chirurgico addominale; a marzo, l’annuncio della malattia con un video in cui rivelava di avere un tumore. Da allora, le sue apparizioni pubbliche sono state rare e significative: il Trooping the Colour a giugno, la finale di Wimbledon, il Remembrance Day a novembre, il concerto natalizio a Westminster e la passeggiata dopo la Messa a Sandringham il 25 dicembre con la Royal Family.In occasione del suo compleanno, Re Carlo III e la Regina Camilla hanno condiviso gli auguri sui profili ufficiali dei social media.