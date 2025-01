Thesocialpost.it - Incidente mortale a Roma su via Salaria: un uomo è stato travolto da un’auto

Tragedia nella serata di ieri a, dove unstradale ha provocato la morte di undi 34 anni originario delle Seychelles. L’episodio è avvenuto intorno alle 22, nei pressi del civico 999 di via, nella carreggiata diretta fuori città.Leggi anche: Contno per 10 chilometri sulla strada statale: violento scontro frontale tra due autoLa dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, l’stava attraversando la strada quando èinvestito da una Opel Grandland guidata da un 21enne italiano. L’impatto èviolento: l’è morto sul colpo. Subito dopo, l’auto ha colpito un autobus di linea che transitava nella stessa direzione.Il giovane conducente della Opel, rimasto ferito, ètrasportato d’urgenza all’Ospedale Sant’Andrea, dove èsottoposto agli accertamenti previsti in questi casi, compreso il test per alcol e droghe.