In The Dog Stars Ridley Scott immergerà Jacob Elordi in una distopia post-apocalittica

A 87 anninon ha intenzione di rallentare. Il Gladiatore II non ha ancora lasciato le sale, e già si parla di The Dog, il suo prossimo progetto assieme a un biopic sui Bee Gees. non solo, il film, ancora in pre-produzione, secondo Variety, vede già la sostituzione di Paul Mescal con. Ma ecco cos'altro sappiamo di questa nuova pellicola.Di cosa parla The DogIl film sarà un adattamento dell'omonimo libro del 2012 di Peter Heller, accolto molto bene nei circoli di libri fantasy/sci-fi ma anche tra scrittori e giornalisti come Junot Diaz e John Seabrook del New Yorker. La storia è quella di un uomo chiamato Hig vive in un mondo quasi deserto, divenuto tale per via di un virus che sembra aver ucciso tutti tranne lui, il suo vicino e il suo cane. Hig ha un aereo e gli piace farlo volare, all'inizio solo per brevi tragitti (non gli rimane molto carburante), ma poi è tentato di portarlo più lontano per vedere cosa c'è oltre il suo orizzonte.