In casa con la muffa L’odissea di via Casalina Erp | Correremo ai ripari

"Da anni dobbiamo vivere in unaumida e piena di. Siamo stanchi". Questo il duro sfogo di Martina Santi, residente in vialina a Bonascola insieme al marito e i loro tre figli in un alloggio Erp, al primo piano dell’edificio. La donna ha raccontato la battaglia che deve quotidianamente affrontare con le pareti di, tra grande umidità, che lei definisce spaventosa, ealle pareti delle camere e in soggiorno, con numerosi appelli e richieste di aiuto fatte recentemente e culminate con alcuni sopralluoghi svolti negli scorsi mesi dai tecnici di Erp e Asl. La famiglia è in affitto da circa tre anni all’interno dell’alloggio di Bonascola e dal gennaio 2024, quindi dall’anno scorso, ha fatto richiesta di cambio alloggio, non più disposta ormai a continuare a vivere all’interno di quell’appartamento.