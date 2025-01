Agi.it - Il monito di Papa Francesco: "Sempre più concreta la minaccia di una guerra mondiale"

Leggi su Agi.it

AGI - Un mondo ancora più "lacerato da numerosi conflitti grandi e piccoli", nel quale diventa "più" ladi unaha ricevuto in udienza il Corpo diplomatico presso la Santa Sede (184 ambasciatori) per il tradizionale incontro di auguri di inizio anno, e ha lanciato un appello affinché si superi la "logica dello scontro" per "abbracciare" la "logica dell'incontro", "favorire il dialogo" comprendendo "gli interlocutori considerati più 'scomodi'" e cosi' "spezzare le catene di odio e vendetta che imprigionano" disinnescando "gli ordigni dell'egoismo, dell'orgoglio e della superbia umana, che sono la radice di ogni volontà belligerante che distrugge". La voce a inizio udienza era affaticata e il Pontefice ha confermato di "soffrire ancora" il raffreddore, chiedendo al suo collaboratore, monsignor Filippo Ciampanelli, sottosegretario del Dicastero per le Chiese Orientali, di leggere il suo discorso, consegnato ai presenti.