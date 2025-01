I gol di Ronaldo e Mane aiutano i padroni di casa a sopravvivere allo spavento contro i giocatori in difficoltà

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-09 21:18:00 Il web non parla d’altro:I primi gol di Sadioe Cristianodel 2025 hanno regalato all’Al-Nassr una poco convincente vittoria in rimonta per 3-1 inl’Al-Akhdoud mentre entrambe le squadre sono tornate in campo dopo la pausa invernale nella Saudi Pro League.Partendo con 13 punti sotto gli avversari e con due punti di vantaggio sulla salvezza, gli ospiti hanno sfruttato una difesa disastrosa per portarsi in vantaggio al sesto minuto grazie all’ala nigeriana Savior Godwin all’Al-Awwal Park di Riyadh.Il primo SIUUU del 2025 #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/JKWcQvXJMM— Roshn Saudi League (@SPLEN) 9 gennaio 2025L’ex attaccante del Bayern Monaco e Liverpoolha pareggiato al 29? dopo che il colpo di testa di Sultan Al-Ghannam ha portato ad una corsa sulla linea di porta, eha portato Al-Nassr in vantaggio dal dischetto 13 minuti più tardi dopo che l’icona del Senegal ha subito fdal difensore giamaicano Damion Lowe .