Here: ci sono scene post-credit?

Da oggi, 9 gennaio 2025, nelle sale cinematografiche italiane arriva il nuovo film di Robert Zemeckis (che ha diretto famosissime opere come Forrest Gump o Chi ha incastrato Roger Rabbit?),, con il grande attore Tom Hanks, ancora una volta protagonista in una storia commovente e (non troppo) velatamente ambiziosa del regista. Il film è girato “in una sola posizione”, la camera è fissa e le vite di molte persone scorrono davanti ad essa: lo spettatore vede susseguirsi la storia dell’uomo, la storia di tutti coloro chepassati di lì, per quel punto specifico. Un’opera particolare, tratta da una graphic novel, che ci fa ragionare sul concetto del tempo e sulle bellezze della vita.Se volete leggere la nostra recensione, la trovate qui.Ma, se invece volete sapere qualcosa di più, continuate a leggere.