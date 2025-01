361magazine.com - Grande Fratello, dal rimproverare di Signorini alla rivelazione del provvedimento

Leggi su 361magazine.com

, Alfonsoentra in Casa peri coinquilini. Arriva il, Alfonsoapre la nuova puntata direttamente fuori dporta rossa della Casa più spiata d’Italia. Il conduttore entra nella Casa peri coinquilini dopo gli avvenimenti accaduti tra Helena ed Ilaria e Jessica.Leggi anche «The Kardashians»: la sesta stagione è in arrivo a febbraio. Le dateArriva ildichiara: “Ho sentito dire: “Ma che figura di m** stiamo facendo. La brutta figura l’avete fatta un pò tutti perchè avete lasciato che questa situazione degenerasse. Non ho visto nessuno, nemmeno una persona che ha detto: “Ma cosa stiamo facendo?”. Tutti siete responsabili di quello che è successo, la brutta figura l’avete fatta voi, non noi che ci lavoriamo, no io che ci metto la faccia .