Festa del patrono S. Ponziano. Tra preghiera e devozione

SPOLETO - Folto programma di avvicinamento alladi santo. Ricorrono quest’anno i 1850 anni dal martirio di Sane questa importante ricorrenza per la Chiesa spoletana-nursina si inserisce nell’anno giubilare, così per celebrare ilsono in programma numerosi appuntamenti. Domani al santuario della Madonna delle Lacrime a Trevi si terrà ladi intercessione per la guarigione dalle ferite della vita tenuta da suor Roberta Vinerba, direttore dell’istituto superiore di Scienze Religiose di Assisi, e dal ministero di intercessione del Rinnovamento nello Spirito dell’Umbria. Sabato alle 15, momento dialla casa S. Giuseppe delle suore della Sacra Famiglia a Spoleto. Alle 18 invece, nel salone dei Vescovi del palazzo arcivescovile ci sarà la presentazione di due volumi sul: “Sanvincitore di sette trionfi“ di don Pier Luigi Morlino e “Illustrazioni sulla vita di San“ di don Davide Travagli.