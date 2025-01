Thesocialpost.it - Emilio D’Adamo scomparso da due giorni, il messaggio di scuse sui social: “Perdonatemi, ma sono stanco”

Continuano senza sosta le ricerche di, un uomo di circa 60 annida Roccasecca, in provincia di Frosinone, lo scorso lunedì 6 gennaio 2025. L’allarme è scattato poche ore dopo la sua scomparsa, avvenuta verso le 15:00, quando si è allontanato a bordo della sua Fiat Punto nera vecchio modello.Leggi anche: Matthias Valongo, ritrovato il ragazzo: cos’è successoL’ultimosu FacebookPoco prima di sparire,ha pubblicato undisul proprio profilo di Facebook, rivolgendosi alla moglie e ai figli: “ma, voglio riposare in pace. Addio.”Nel post, ha aggiunto: “Chiedo perdono ai miei figli di non essere stato un padre migliore e di non avere dato loro di più. ma iocosì. A mia moglie chiedo scusa, ma, voglio riposare in pace.